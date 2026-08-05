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Rocío Romero destaca el impacto de Escuelas Amigables con el Ambiente en la niñez hondureña

Durante el cierre de Escuelas Amigables con el Ambiente, Rocío Romero aseguró que participar en este proyecto representa una oportunidad para contribuir al desarrollo de los niños y al futuro del país.

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 16:08
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