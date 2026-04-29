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UPNFM reafirma compromiso ambiental con campaña Yo Reciclo HN

José Darío Cruz, vicerrector de la UPNFM, expresó que, como universidad verde, la institución mantiene su compromiso con el cuidado del medio ambiente mediante su participación en campañas como “Yo Reciclo HN”.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 15:58
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