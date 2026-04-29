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Cervecería Hondureña impulsa economía circular con “Hagamos Circular”

Julio Flores, gerente de Comunicación Corporativa de Cervecería Hondureña, explicó durante el lanzamiento de la campaña “Yo Reciclo HN” el programa “Hagamos Circular”, una iniciativa enfocada en la recuperación de botellas para contribuir al cuidado del medio ambiente.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 15:56
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