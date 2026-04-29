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Sandra Tejada llama a sumarse a “Yo Reciclo HN” por un futuro sostenible

Sandra Tejada, jefa del Departamento de Educación, Comunicación Ambiental y Salud (DECOAS), hizo un llamado durante la campaña “Yo Reciclo” a que todas las personas se sumen para generar conciencia ambiental y así heredar a las futuras generaciones un planeta más sostenible.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 15:54
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