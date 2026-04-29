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Copeco refuerza educación ambiental con campaña Yo Reciclo HN

Reinaldo Varela y Luis Matute, encargados de la Dirección de Educación Ambiental de COPECO, explicaron a través de la campaña “Yo Reciclo HN” la importancia de proteger el medio ambiente y de generar conciencia sobre el cuidado del planeta Tierra.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 15:57
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