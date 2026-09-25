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Tictac: ¿A quién considera Carlos Ordóñez el gran amor de su vida?

En una conversación íntima para Tictac de EL HERALDO, el director de la Editorial Universitaria de la UNAH dejó a un lado su faceta profesional y abrió su corazón para compartir una confesión muy personal.¿Quién ocupa ese lugar tan especial en su vida? Esto fue lo que nos contó.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 15:14
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