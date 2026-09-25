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La mirada de Carlos Ordóñez sobre la poesía en Honduras
¿Qué piensa Carlos Ordóñez sobre la poesía en Honduras?El poeta, periodista y director de la Editorial Universitaria de la UNAH compartió en Tictac su mirada sobre el panorama de la poesía hondureña y el lugar que ocupa en la cultura del país.
Rodiney Cerrato
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Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 15:13
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