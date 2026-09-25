  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

La mirada de Carlos Ordóñez sobre la poesía en Honduras

¿Qué piensa Carlos Ordóñez sobre la poesía en Honduras?El poeta, periodista y director de la Editorial Universitaria de la UNAH compartió en Tictac su mirada sobre el panorama de la poesía hondureña y el lugar que ocupa en la cultura del país.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 15:13
El Heraldo Videos