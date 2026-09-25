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Pedro Joaquín Amador habla sobre Rixi Moncada y esto fue lo que dijo

¿Qué opina Pedro Joaquín Amador sobre Rixi Moncada? Estas fueron las declaraciones que brindó durante una entrevista con EL HERALDO.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 11:52
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