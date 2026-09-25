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Familiares retiran de Medicina Forense el cuerpo del doctor Mario García

Retiran de Medicina Forense el cuerpo del doctor Mario García, quien falleció la noche del jueves a causa de un infarto en Tegucigalpa.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 11:21
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