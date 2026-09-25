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¿Qué tuvo que dejar atrás Carlos Ordóñez para convertirse en quien es hoy?

Nació en Choluteca y creció en Orocuina, entre recuerdos que marcaron su historia.En Tictac conversamos con Carlos Ordóñez, poeta, periodista y director de la Editorial Universitaria de la UNAH, quien nos lleva por su infancia y nos cuenta qué tuvo que dejar atrás para convertirse en el hombre que es hoy.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 11:52
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