  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

En Medicina Forense realizan breve velatorio del doctor Mario García

En Medicina Forense será velado por unos minutos el cuerpo del doctor Mario García, quien falleció a causa de un infarto el jueves 24 de septiembre.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 10:51
El Heraldo Videos