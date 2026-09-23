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Congreso Nacional descarta cierre de las Escuelas Normales Bilingües

Desde el Congreso Nacional informan que queda descartado el cierre de las Escuelas Normales Bilingües. El diputado Allan Padilla amplió los detalles tras sostener una reunión con autoridades de la Secretaría de Educación, docentes y estudiantes.

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 18:36
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