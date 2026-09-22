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Capturan a dirigente de Libre Melvin Cevallos por presuntos delitos electorales

Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturaron en Tegucigalpa al dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Cevallos, en cumplimiento de una orden judicial por su presunta implicación en delitos electorales relacionados con coacción y amenaza electoral.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 16:30
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