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Palillonas del Instituto Polivalente Germania deslumbran con trajes fucsia y detalles plateados

El Instituto Polivalente Germania participa este 15 de septiembre en los desfiles patrios del bulevar Suyapa, donde su cuadro de palillonas destaca con elegantes vestidos fucsia y detalles plateados, como parte de la celebración de los 205 años de Independencia de Honduras.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 09:30
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