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Familia presidencial llega al Estadio Nacional para presenciar los desfiles patrios
La familia presidencial se hizo presente este 15 de septiembre en el Estadio Nacional de Tegucigalpa para presenciar el desfile de los estudiantes, quienes participan en los actos conmemorativos por los 205 años de Independencia de Honduras.
Nayely Santos
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Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 09:02
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