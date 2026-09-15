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Shin Fujiyama se une al baile con las palillonas del Polivalente Germania

El influencer y filántropo Shin Fujiyama dijo presente este 15 de septiembre en los desfiles patrios de Tegucigalpa y protagonizó un divertido momento cuando las palillonas del Instituto Polivalente Germania lo invitaron a bailar durante su presentación.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 09:42
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