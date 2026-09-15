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En familia: la pareja presidencial disfruta los desfiles del 15 de septiembre

La pareja presidencial y sus nietos disfrutan de los desfiles del 15 de septiembre desde el estrado del Estadio Nacional “Chelato Uclés”.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 10:04
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