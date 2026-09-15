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El Juana Leclerc pone su sello en los desfiles del 15 de septiembre

Con orgullo, alegría y fervor patrio, la institución realiza su presentación en esta gran celebración por los 205 años de independencia de Honduras.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 09:08
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