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No pasan desapercibidas: las palillonas del Liceo San Juan

Las palillonas del Instituto Liceo San Juan se roban las miradas durante los desfiles patrios con una presentación llena de ritmo, energía, elegancia y orgullo hondureño.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 11:13
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