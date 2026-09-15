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El sonido de la fiesta patria: así desfila la banda del Santa Mónica

La banda del Santa Mónica aporta ritmo y energía a la celebración patriótica, acompañando con su música el recorrido de los estudiantes durante los desfiles.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 11:18
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