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Mucho folclore: así fue la presentación de Villa de las Niñas en el Estadio Nacional

Villa de las Niñas presentó un cuadro folclórico en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés como parte de los desfiles conmemorativos por los 205 años de Independencia de Honduras, resaltando con música, danza y tradición la cultura hondureña.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 11:49
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