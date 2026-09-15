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Así fue la entrada del Instituto Adriana de Valerio al Estadio Nacional por las fiestas patrias
El Instituto Adriana de Valerio hizo su entrada al Estadio Nacional “Chelato” Uclés este 15 de septiembre para participar en los desfiles conmemorativos por los 205 años de Independencia de Honduras, mostrando sus cuadros artísticos ante el público.
Nayely Santos
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Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 11:48
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