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Megan desfila junto a su mamá y protagonizan una de las escenas más emotivas en SPS

La pequeña Megan Pineda participó en los desfiles patrios junto a su mamá, llevando con orgullo los colores de Honduras este 15 de septiembre en San Pedro Sula.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 11:50
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