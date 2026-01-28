Nuevo gabinete de Gobierno
Las hijas de Nasry Asfura: quiénes son y qué hacen
Las hijas de Nasry Asfura han mantenido perfiles mayormente discretos, aunque algunas han tenido participación o cercanía con actividades políticas y públicas durante su trayectoria.
Rodiney Cerrato
Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 13:18
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Las hijas de Nasry Asfura: quiénes son y qué hacen
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
La familia Zelaya Castro y su escenario político tras perder el poder
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Así es el gabinete de Nasry Asfura: técnicos, experiencia y continuidad
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Asfura moldea el Gabinete de Gobierno en su segundo día como presidente de Honduras
Agencia EFE
Videos Honduras
Estas fueron las palabras clave del discurso de toma de posesión de Asfura
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Inundaciones en Atlántida dejan unos 5,000 afectados
Cortesía
Videos Honduras
Asfura promete no fallar a Honduras, reducir el Estado y llama a trabajar con compromiso
Agencia EFE
Videos Honduras
Cronología Asfura
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Josué Esperanza, detalla preparativos del 279 aniversario de la Virgen
Marbin López
Videos Honduras
Doña Bernarda Martínez visita la Virgen de Suyapa con 81 años de fe inquebrantable
Marbin López
Videos Honduras
Comerciantes listos para atender a visitantes de la Basílica de la Virgen de Suyapa
Marbin López
Videos Honduras
Momentos curiosos de la toma de posesión de Nasry Asfura
Jefry Sánchez