Josué Esperanza, detalla preparativos del 279 aniversario de la Virgen

Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal, detalló los preparativos de seguridad y logística organizados por la Alcaldía para la celebración del 279 aniversario de la Virgen de Suyapa. Las autoridades trabajan para garantizar el orden y la tranquilidad de los fieles durante las actividades religiosas, reforzando la coordinación entre la Policía y los equipos municipales.