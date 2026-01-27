  1. Inicio
Josué Esperanza, detalla preparativos del 279 aniversario de la Virgen

Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal, detalló los preparativos de seguridad y logística organizados por la Alcaldía para la celebración del 279 aniversario de la Virgen de Suyapa. Las autoridades trabajan para garantizar el orden y la tranquilidad de los fieles durante las actividades religiosas, reforzando la coordinación entre la Policía y los equipos municipales.

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 18:34
