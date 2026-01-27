  1. Inicio
Carlos Flores afirma que Nasry Asfura elige su gabinete “con pinza”

El designado presidencial Carlos Flores afirmó que el presidente Nasry Asfura está eligiendo su gabinete “con pinza”, aludiendo a un proceso cuidadoso y selectivo.

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 14:50
El Heraldo Videos