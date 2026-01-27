  1. Inicio
Comerciantes listos para atender a visitantes de la Basílica de la Virgen de Suyapa

Ante la llegada de devotos y peregrinos, los comerciantes locales preparan productos y servicios que acompañen la visita a la Basílica de la Virgen de Suyapa, promoviendo un ambiente de respeto y espiritualidad.

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 18:26
El Heraldo Videos