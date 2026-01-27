  1. Inicio
Doña Bernarda Martínez visita la Virgen de Suyapa con 81 años de fe inquebrantable

Desde El Hatillo, Lepaterique, Doña Bernarda Martínez llegó con gran fe y amor a la Ermita de la Virgen de Suyapa. Su vida ha estado marcada por visitas constantes al santuario, donde presenta peticiones y agradece milagros, reflejando la fuerza de la devoción hondureña hacia la Morenita.

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 18:32
