Asfura promete no fallar a Honduras, reducir el Estado y llama a trabajar con compromiso

El nuevo presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, asumió el martes el poder para el período 2026-2030 con la promesa de no fallar a los hondureños y reducir el tamaño del Estado para optimizar los recursos públicos, al tiempo que pidió trabajar con compromiso.

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 08:56
