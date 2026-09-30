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Josué Esperanza: “El orden incomoda a pocos, pero agrada a muchos”
En una nueva edición de Preguntas Rápidas de EL HERALDO, el subdirector de la Policía Municipal del Distrito Central, Josué Esperanza, habló sobre los momentos de temor y dificultad que ha enfrentado durante los operativos, los decomisos más curiosos de su gestión y las críticas que recibe la institución.
Rodiney Cerrato
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Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 18:03
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