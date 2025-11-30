  1. Inicio
El Monseñor José Vicente Nácher es la primera persona en llegar a la Nashville School a ejercer el sufragio

El Monseñor José Vicente Nácher fue la primera persona en llegar a la Nashville School en la colonia Lara para ejercer su voto, marcando el inicio de la participación ciudadana en ese centro de votación.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 07:53
