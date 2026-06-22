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Aprueban ley que elimina el anonimato societario en Honduras

La ley contra el lavado de activos fue aprobada por unanimidad y establece nuevas herramientas de supervisión y transparencia financiera, con un registro que estará bajo la vigilancia de la CNBS.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 10:48
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