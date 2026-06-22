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Represa La Concepción alcanza apenas el 40.14% de su capacidad

El nivel de la represa La Concepción se sitúa en 40.14%, reflejando la importancia de las lluvias de las próximas semanas para mejorar las reservas hídricas.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 10:20
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