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¿Por qué casi 3,000 alumnos abandonaron la escuela en Honduras?

La educación hondureña enfrenta una nueva alerta: más de 2,700 alumnos dejaron sus estudios en los primeros meses del ciclo lectivo 2026. Los registros oficiales muestran que miles de estudiantes ya no continúan asistiendo a clases este año, una situación que preocupa al sistema educativo nacional.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 09:56
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