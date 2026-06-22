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"No está solo", grita grupo afín al director del Infop

Durante una manifestación en la que denuncian turbas enviadas por el director Loucel para intimidar al Sitrainfop, los grupos afines gritaron en su apoyo

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 09:44
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