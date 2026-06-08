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Momento en que se desploma edificio tras terremoto en Filipinas

Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el sur de Filipinas, dejando al menos 19 fallecidos, 134 heridos y 12 desaparecidos.

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 09:08
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