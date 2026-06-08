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La violenta sacudida en isla de Filipinas durante terremoto

Aunque se activó una alerta de tsunami en varios países del Pacífico, esta fue cancelada horas después al no detectarse riesgos mayores, pero los daños son cuantiosos

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 08:24
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