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Indonesia lucha contra el fuego en el turístico Monte Bromo tras una semana activo

Las autoridades de Indonesia luchan este lunes por controlar el fuego en el turístico Parque Nacional del Monte Bromo, cerrado la víspera a visitantes por los incendios forestales que arrasan la zona desde hace una semana.

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 08:43
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