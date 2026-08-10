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Abelardo de la Espriella se pronuncia tras fuerte sismo que sacudió a Colombia

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este lunes la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de la emergencia provocada por el fuerte sismo registrado este lunes en Colombia.

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 09:00
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