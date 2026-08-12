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Equipos de rescate se apresuran para salvar orangutanes en riesgo

Los incendios forestales amenazan a la población de orangutanes en la parte indonesia de la isla de Borneo y llevan a agentes de una fundación de rehabilitación de vida silvestre a retirar a los animales de las zonas de riesgo. Este video fue narrado con IA.

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 10:59
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