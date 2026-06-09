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Barcelona recibe al papa con gran expectación y emoción de los fieles

Miles de fieles se congregaron este martes para recibir al papa León XIV con gran expectación, banderas, cánticos, aplausos y lágrimas en los alrededores de la catedral de Barcelona, adonde llegó procedente de Madrid para continuar con su viaje a España.

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 10:27
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