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Artemis II se alista para su amerizaje y marcar el regreso a la Tierra

La misión Artemis II se prepara para uno de sus momentos más esperados: el regreso a la Tierra. La NASA confirmó que el amerizaje está programado para el 10 de abril a las 8:07 p.m. (EDT), marcando el cierre de una histórica travesía en el marco del programa Artemis.

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 13:46
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