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"La mejor decisión fue enamorarme de mi esposa": Julio Raudales

Entre cifras, libros y años de trayectoria, Julio Raudales tiene claro cuál ha sido su mayor acierto. Para él, encontrar una compañera de vida con quien compartir el presente y el futuro es la mayor riqueza que una persona puede tener.

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 20:07
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