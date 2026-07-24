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Julio Raudales revela cómo conquistaba cuando era joven

Cuando era adolescente, Julio Raudales descubrió que la guitarra, las canciones y los poemas podían abrir puertas que las palabras no siempre lograban. Hoy asegura que la música fue clave para perder el miedo a hablar frente al público y convertirse en el comunicador que todos conocen.

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 20:07
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