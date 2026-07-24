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El lado más personal de Julio Raudales que pocos conocen

Fuera de los análisis económicos, Julio Raudales se define de una forma muy distinta. Es esposo, padre, abuelo y un apasionado por la lectura, los momentos sencillos y el tiempo junto a quienes ama.

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 20:07
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