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Julio Raudales abre su corazón al recordar a su madre

Julio Raudales recordó el momento más difícil de su vida: la muerte de su madre a causa del cáncer. Con honestidad confesó que, aunque sabemos que ese día llegará, nunca existe una forma de prepararse para despedir a quien nos dio la vida.

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 20:07
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