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Julio Raudales: "Mi esposa es lo mejor que me ha pasado en la vida"

Julio Raudales reconoce que, después de años entre libros, investigaciones y aulas, las enseñanzas más valiosas llegaron gracias a su esposa. Persistencia, creatividad y amor fueron lecciones que ninguna universidad pudo darle.

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 20:07
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