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Julio Raudales revela que antes quiso ser médico, sacerdote y abogado

Antes de convertirse en una de las voces más reconocidas de la economía hondureña, Julio César Raudales imaginó una vida como médico, sacerdote e incluso abogado. Los poemas, las canciones y su amor por las letras terminaron llevándolo a descubrir la carrera que cambiaría su destino.

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 20:07
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