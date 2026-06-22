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La previa del Portugal vs RD Congo ya es pura fiesta en Houston

La previa del Portugal vs RD Congo ya se vive como una auténtica fiesta en Houston, donde los aficionados llenan los alrededores del estadio con cánticos, banderas y un ambiente mundialista que va elevando la expectativa del encuentro.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 10:22
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