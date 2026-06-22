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Ambiente mundialista: aficionados ya hacen fila para Cabo Verde vs Uruguay

El ambiente se vive desde horas antes del partido entre Cabo Verde y Uruguay, con cientos de aficionados formando filas para ingresar al estadio. Banderas, camisetas y cánticos empiezan a marcar la previa de un duelo que promete intensidad en la fase de grupos del Mundial 2026

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 09:37
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